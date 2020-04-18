الصحة البرازيلية: إرتفاع عدد الإصابات إلى 36599 والوفيات إلى 2347

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 36599، وأكدت الوزارة 206 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2347.
وكان قد هون الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من شأن الوباء العالمي الذي أودى بحياة قرابة 2347 برازيلي حتى الآن. ووصف الفيروس بأنه "إنفلونزا بسيطة" وانتقد حكام الولايات لفرضهم إجراءات عزل عام دعمها خبراء الصحة والوزير المقال مانديتا الذي يحظى بشعبية واسعة.
وكان قد أقال وزير الصحة لويس هنريك مانديتا يوم الخميس، على خلفية أزمة فيروس كورونا، داعيا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.
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