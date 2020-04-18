وصول الشعلة المقدسة إلى دير سيدة البلمند

وصلت ​شعلة النور المقدس​، الذي فاض من ​قبر السيد المسيح​ في ​كنيسة القيامة​ في ​القدس​، إلى ​دير سيدة البلمند​ البطريركي، وكان في استقبالها رئيس الدير الأرشمندريت رومانوس الحناة.

وحمل ​الشعلة المقدسة​ من القاعدة الجوية في ​مطار بيروت الدولي​، إلى دير سيدة البلمند الأب سيرافيم داوود، ورافق الوفد وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، وكانت قد وصلت الشعلة إلى المطار قادمة من القدس إلى قبرص ومن ثم إلى ​لبنان​ عبر طوافة تابعة للجيش اللبناني، وكان باستقبالها الوزير نجار والنائب ​نقولا نحاس​.

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