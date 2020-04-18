وصول الشعلة المقدسة إلى دير سيدة البلمند

وصلت شعلة النور المقدس، الذي فاض من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس، إلى دير سيدة البلمند البطريركي، وكان في استقبالها رئيس الدير الأرشمندريت رومانوس الحناة.
وحمل الشعلة المقدسة من القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي، إلى دير سيدة البلمند الأب سيرافيم داوود، ورافق الوفد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وكانت قد وصلت الشعلة إلى المطار قادمة من القدس إلى قبرص ومن ثم إلى لبنان عبر طوافة تابعة للجيش اللبناني، وكان باستقبالها الوزير نجار والنائب نقولا نحاس.
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