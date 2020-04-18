بلدية برجا: لا اصابات جديدة بكورونا وننتظر نتائج 7 حالات مثبتة سابقا

أعلنت ​لجنة الصحة​ التابعة لخلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​، في تقريرها ال25، أنه لم يتم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وأن عدد حالات الشفاء بلغ 5 حالات، مشيرة إلى أنها تنتظر نتيجة إعادة الفحوصات ل7 حالات مثبتة سابقا.

وأفادت أن العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 12 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة منذ ظهور الإصابات في البلدة وحتى الساعة، مؤكدةً أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".