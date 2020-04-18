سوبرة ناشد وزير الداخلية فتح المطاعم والأفران من الإفطار للسحور برمضان

ناشد المنسق العام ل​تيار المستقبل​ في ​بيروت​ سامر سوبرة، وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ "إعادة النظر بالسماح للمطاعم والأفران والمخابز، بمزوالة أعمالها خلال ​شهر رمضان​ المبارك، في الفترة الزمنية الممتدة، من وقت الإفطار حتى السحور، لتلبية حاجات الصائمين، في هذا الشهر الفضيل، من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل حلحلة الضائقة المادية، التي يخضع لها العاملون في هذا القطاع، جراء الإجراءات المتخذة، للحد من انتشار جائحة كورونا، وتأثيرها السلبي على القطاعات كافة، مما أدى إلى صرف وتقليص أعداد كبيرة من العاملين والموظفين، خاصة في قطاع ​المطاعم​ والمخابز، وفاقم ​الأزمة​ الاقتصادية، التي وضعت شرائح واسعة من الناس، في مواجهة ​الفقر​ والعوز وشح الموارد المالية".

وأِار في بيان إلى أنه "نتفهم الوضع الذي فرضه انتشار الوباء، ونثمن عاليا جهود ​القوى الأمنية​ الرامية إلى مكافحة الفيروس، ونطالب بالتجاوب مع هذا المطلب الشعبي الملح، من خلال وضع خطة قابلة للتطبيق، تؤمن حاجة الناس، وتضمن التقيد بالتعليمات الوقائية، والإرشادات الصحية، لمنع انتشار ​فيروس كورونا​".