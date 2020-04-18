وهاب لدياب: إنقض عليهم قبل أن ينقضوا عليك وحول ملفاتهم لقضاة شجعان

توجه رئيس ​حزب التوحيد​ ​وئام وهاب​ إلى رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا له: "حسان دياب، العصابة بدأت هجومها للإنقضاض عليك وخير وسيلة للدفاع الهجوم، ملفاتهم تحت يديك إفتح الملفات حولها لقضاة شجعان، ​السجن​ يجب أن يكون موقعهم، هم نهبوا هم سرقوا أموال الناس، و هم سبب الإنهيار إنقض عليهم قبل أن ينقضوا عليك".

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