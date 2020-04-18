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رئيسا بلديتي الغبيري والعباسية يحذران الأفران من عدم توزيع الخبز

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جدد رئيس بلدية ​الغبيري​ ​معن الخليل​ تأكيده بأن ​بلدية الغبيري​ لن تسكت إطلاقا إن استمر أصحاب المخابز والأفران بقرارهم الإثنين بعدم توزيع ​الخبز​ والإكتفاء بالبيع داخل الفرن، مشددا على أنه "سنمنعهم من بيع كافة مشتقاتهم ضمن نطاق الغبيري، وسنتخذ الإجراءات القانونية والعقوبات القصوى تحت سقف القانون"

أما رئيس بلدية العباسية في قضاء صور علي عز الدين، الذي إتخذ نفس قرار بلدية الغبيري، أشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "البلدية وشرطتها لن يسكتوا على قرار نقابة اصحاب الأفران والبلدية سوف تسطر محاضر الضبط وقد تصل العقوبات إلى اقفال الأفران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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