وفاة مدير مكتب رئيس نيجيريا بفيروس كورونا

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ابوجا: توفي مدير مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري وأبرز مستشاريه بفيروس كورونا المستجد، ودفن السبت هذا المسؤول الذي كان يعتبره كثيرون الرجل القوي الفعلي في الرئاسة في نيجيريا.

وأعلن بيان صادر عن الرئاسة ليل الجمعة السبت "بأسف" وفاة أبا كياري، الذراع اليمنى للرئيس بخاري، قائلا "كانت نتيجة فحصه للكشف عن كوفيد-19 ايجابية، وقد تلقى العلاج. لكنه توفي الجمعة 17 نيسان/ابريل 2020".

وهذا المسلم المتحدر من ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا والذي نقل جثمانه الى ابوجا صباح السبت، دفن في العاصمة الفدرالية بحضور حشد من المقربين منه كانوا يرتدون الزي التقليدي ويضعون الأقنعة الواقية.

وطلب المتحدث الرئاسي غاربا شيهو "من جميع مناصريه وكل النيجيريين الصلاة" من دون زيارة عائلته او الرئاسة بسبب الوباء.

كياري هو أبرز شخصية في نيجيريا، أكبر قوة اقتصادية ونفطية في القارة الافريقية، تقضي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بإصابة 493 شخصا في البلاد بحسب حصيلة رسمية ووفاة 17 شخصا.

لم يكشف أبدا سنه لكنه يبدو أنه كان في مطلع السبعينيات وكان شخصية غامضة من الدائرة المقربة لبخاري الضابط السابق البالغ من العمر 77 عاما والذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2019.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس السبت إن "موته سيترك أثرا هائلا. لقد كان القوة الفعلية وكان يحظى بنفوذ واسع. أعتقد انه كان الرجل القوي فعليا" في الرئاسة.

وأضاف هذا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه "بدونه، سيكون هناك فراغ لفترة، وقد تصبح القرارات السياسية أبطأ".

ومنذ تعيينه مديرا لمكتب الرئيس في آب/اغسطس 2015، كان أبا كياري مفتاح الوصول الى الرئيس، ويشرف على كل الاجتماعات الاستراتيجية للرئاسة ويحدد مواعيد الرئيس مع الوزراء.

- "رئيس حكومة بحكم الامر الواقع"-

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كتبت صحيفة "ديلي تراست" النيجيرية أن "قربه من الرئيس وثقة بخاري التي لا تتزعزع به جعلا من كياري رئيس الحكومة بحكم الامر الواقع".

كياري تكنوقراط متمرس، تلقى دروسه في الثمانينات في جامعتي وورويك وكامبريدج (بريطانيا) وفي معهد الادارة في لوزان (سويسرا) وجامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد زيارة لألمانيا ما أثار الذعر في أعلى هرم الدولة وأرغم مسؤولين كبارا في نيجيريا كانوا على تواصل معه، على حجر أنفسهم.

في 29 آذار/مارس أعلن كياري أنه تم نقله الى لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لتلقي العلاج معربا عن أمله "في العودة الى مكتبه سريعا".

ولم توضح الرئاسة ما اذا كان بخاري خضع لفحص أيضا، لكن رئيس الدولة القى في الأيام الماضية عدة خطابات متلفزة لاعلان الاجراءات الهادفة الى وقف انتشار الفيروس.

وفرضت السلطات الفدرالية اجراءات عزل في لاغوس والعاصمة أبوجا لكن حكام ولايات أخرى في البلاد اتخذوا اجراءات مثل اغلاق الحدود.

وتأتي وفاة كياري في وقت صعب لادارة بخاري التي يتعين عليها مواجهة عدة تحديات. فنيجيريا تؤمن 70% من عائداتها من النفط ومهددة بالعودة الى الركود في أوج الازمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

من جانب آخر فان الامن والجريمة يشكلان تحديا كبيرا ايضا في البلاد فضلا عن المجاعة والفقر.

ونيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في افريقيا مع 200 مليون نسمة، عرضة بشكل خاص لمخاطر أزمة صحية بسبب نظامها الصحي الهش وكثافتها السكانية.

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