أكثر من مئة ألف وفاة بفيروس كورونا في أوروبا

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باريس: تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كوفيد-19 في أوروبا 100 ألف، أي نحو ثلثي الضحايا في العالم، وفق احصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية السبت الساعة 18,00 ت.غ.

وبتسجيلها 100 ألف و501 وفاة (بين مليون و136 ألفا و672 إصابة)، فان أوروبا هي القارة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد. والدول الأشد تأثرا هي إيطاليا (23227) وإسبانيا (20043) وفرنسا (19323) ثم بريطانيا (15464).

وسجل مليونان و281 ألفا و334 إصابة على الأقل في العالم، وهو رقم لا يعكس الواقع كاملا، إذ لا يقوم عدد كبير من الدول سوى بفحص الحالات الأكثر حرجا.



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