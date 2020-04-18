شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. وزير المالية يلقى البيان المالى لموازنة 2020/2021 أمام البرلمان الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أبريل.

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وأوضح عمر، أن مكتب لجنة الخطة والموازنة سيعقد اجتماعا يوم الثلاثاء لوضع جدول اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى ضوء البيان المالى الذى سيلقيه وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن فلسفة مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ستختلف تلك المرة عن كل مرة، قائلا: "أمر مؤكد أن الإيرادات لن يتم تحصيلها بالكامل، وبالتالى ستلجأ اللجنة إلى الحد من بعض المصروفات"، موضحا أنه لا يوجد بديل عن ترشيد النفقات العامة فى هذه الموازنة، مضيفا: "البديل هو الاقتراض ولن يكون ذلك مُتاح بسهولة، خاصة فى ظل توجهات الدولة للحد من الاقتراض".