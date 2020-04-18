شكرا لقرائتكم خبر عن حسن البنا "الألمانى" فى الحلقة الثانية من وثائقيات شريف عارف "حقيقة فى دقيقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الثانية من برنامج "حقيقة في دقيقة" مع الكاتب شريف عارف مدى تنوع علاقات جماعة الإخوان وأجهزة المخابرات الغربية على مدى ثمانية عقود، فقد كانت فترة الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945)، أخصب وأعمق الفترات في التعاون المخابراتي، حيث فتحت جماعة الإخوان اتصالات مباشرة مع الألمان خلال سنوات الحرب، ودائماً ما كان يحرص حسن البنا مؤسس الجماعة على إبداء إعجابه بهتلر وموسولينى حتى أنه وصفهما بأنهما «قادة النهضات الحديثة فى أوروبا»، وأشاد بالاتفاقات التي عقداها مع الفاتيكان فيقول: إنها تدل على أنهما لا يحاربان الأديان والعقائد، بل هما على النقيض من ذلك يؤيدانها ويثبانها فى نفوس الأمة – بحسب ما نشر في جريدة الإخوان المسلمون عام 1933.

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واستعرض الكاتب خلال برنامجه نشاط الجماعة المخابراتى، موضحًا أنه في نهايات عام 2010 تم تسريب مجموعة وثائق بالغة الأهمية من الأرشيف الألمانى السرى للغاية، كشفت عن تفاصيل غير مسبوقة لعملية تنفذها الجماعة في هذا التوقيت داخل بريطانيا وكندا، أطلقوا عليها اسم «عملية خريف الإخوان» (توحيد مجدى: مؤامرات الإخوان من واقع ملفات CIA وملفات MI6 منتهى السرية).

ويوضح الكاتب الصحفى شريف عارف كواليس الحلقة، قائلاً: تضمن ملف العملية مستندات ووثائق فضحت مخططات جماعة الإخوان، جزء منها جرت أحداثه خلال فترة الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء الأوروبيين وفلسطين، والجزء الآخر على فترات متباعدة، ما يهمنا في هذا الإطار هو ما تم خلال فترة الحرب العالمية الثانية، فالخطير هو ما ورد فيها من معلومات لم تنشر من قبل عن اتفاقية وقعها حسن البنا مؤسس الجماعة مرشدها العام الأول مع الزعيم النازى أدولف هتلر، وبيانات أخرى عن كتيبة إخوانية - نازية مسلحة قاتلت إلى جانب الجيش النازي!.

يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة "المصري اليوم"، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.