مصر تسجل 188 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

قالت وزارة الصحة المصرية ، السبت، إن البلاد سجلت 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، كما سجلت 19 حالة وفاة.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، في بيان: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، هو 3032 حالة، من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالات وفاة”.
وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس، ومددته السلطات حتى 23 أبريل.
وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام والنقل النهري، يوم الاثنين، للحد من تجمعات المواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.
ويحتفي المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بيوم شم النسيم، يوم الاثنين، الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد القيامة. ويخرج المصريون مسلمون ومسيحون للاحتفال بهذا اليوم بأعداد كبيرة.
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