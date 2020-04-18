700 خليجي يغادرون مطار محمد الخامس الدولي يوم غد الأحد

تنطلق 3 طائرات، يوم غد الأحد، من مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في اتجاه مجموعة من الدول الخليجية بعد توقف اضطراري فرضته إجراءات الحجر الصحي وإغلاق المغرب لحدوده وتوقيف حركة المطارات لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن طائرة قادمة من المملكة العربية السعودية ستغادر مطار العاصمة الاقتصادية يوم غد الأحد في اتجاه مطار جدة الدولي، على مثنها 250 موطنا سعوديا.

وأوضح المصدر ذاته أن رحلة مماثلة ستتجه يوم غد الأحد صوب مطار الدوحة القطري على مثنها 200 موطنا قطريا، مشددا في السياق ذاته أن الطائرة الثالثة ستكون في اتجاه الكويت على مثنها 200 مسافرا.

وفي سياق متصل، أكد مصدرنا أن الرحلات الخارجية ستتواصل بعد غد الاثنين عقب برمجة رحلة من مطار البيضاء في اتجاه مطار الرياض سيكون على مثنها 250 مسافرا سعوديا.