ابتداء من الاثنين.. المستشفى الميداني المؤقت في البيضاء يبدأ في استقبال مرضى كورونا

من المنتظر أن يبدأ المستشفى الميداني المؤقت، الذي تم إنشاؤه بالمكتب الدولي للمعارض بالدار البيضاء، في استقبال المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بداية الأسبوع المقبل.

ويندرج تشييد هذا المستشفى، الذي تناهز طاقته الاستيعابية 700 سرير، في إطار تقوية الجهود الاستباقية والاحترازية التي تبذلها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتم تمكين هذا المستشفى من كل التجهيزات الضرورية، بما فيها نظام التهوية والكاميرات ومرافق الاستحمام والنظافة على مساحة 1600 متر مربع.

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وتتوزع المساحة الإجمالية للمستشفى إلى أربعة مباني كبيرة، بحيث يكون لكل مبنى طاقمه الطبي المنفصل، كما ستكون المرافق الصحية منعزلة عن بعضها.

ويضم المستشفى فضاء خارجيا، مخصصا لفحص الحالات المشتبه إصابتها بكوفيد 19، وغرفة تتواجد بها ثمان أسرة يمكن أن تستوعب 16 سريرا، بالإضافة إلى 20 غرفة حراسة، حيث سيقيم طاقم التمريض حتى لا يكونوا ناقلا للفيروس خاصة إلى أسرهم.

وأنجز هذا المشروع، الذي كلف غلافا إجماليا يصل إلى 45 مليون درهم، من طرف السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء – سطات بتعاون مع مجلس الجهة ومجلسي الجماعة والعمالة، وبالتعاون مع المديرية الجهوية للصحة.