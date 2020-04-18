بعد توقيف الطيران بسبب “كورونا”.. رحلات من المغرب إلى دول الخليج ابتداء من يوم غد الأحد

تنطلق، يوم غد الأحد، مجموعة من الرحلات الجوية في اتجاه دول الخليج، بعد إغلاق المغرب لحدوده وتوقيف حركة الطائرات بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” تكريسا لخطة الطوارئ.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن الحركة ستعود، بشكل استثنائي، إلى مطار محمد الخامس الدولي للسماح بالقيام برحلات خاصة صوب دول الخليج مع قرب شهر رمضان.

وشدد المصدر ذاته، وفق ما انفرد به الموقع قبل أسبوع، على كون المواطنين من دول قطر، السعودية، الكويت، والبحرين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم لقضاء شهر رمضان مع عائلاتهم، مؤكدا أن الخطوة لن تتم إلا بتخصيص بلدانهم لطائرات خاصة لتأمين الرحلات من المغرب.

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وأوضح المصدر نفسه أن مجموعة من دول الخليج ستحط طائرتها، بشكل استثنائي، بمطار البيضاء، بداية من يوم غد الأحد، لنقل مواطنيها بعد توقف حركة الملاحة الجوية بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مبرزا في السياق ذاته أن الرحلات لا تندرج في سياق الرحلات التجارية، ويشترط في الطائرات القادمة إلى المغرب أن تكون خالية من المسافرين وأن تحصل على ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني.

ويذكر أن سفارات الدول العربية خصصت لمواطنيها العالقين بالمغرب فنادق للإقامة بشكل جماعي تنفيذا لمقتضيات الحجر الصحي نتيجة انتشار الجائحة.