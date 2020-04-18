كورونا…89 مصابا بكورونا فقط يرقدون في العناية المركزة والإنعاش

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد الحالات التي ترقد في العناية المركزة والانعاش 89 فقط، مقابل ذلك انخفضت نسبة الوفيات إلى 5.1 في المائة.

وأضاف المتحدث خلال تقديمه الحصيلة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب أن السبب وراء تراجع عدد الوفيات يعود إلى الكشف المبكر على الحالات المصابة بالفيروس، أو اكتشاف الحالات التي لم تكن لديها أعراض المرض بنسبة 17 في المائة، أما بالنسبة للحالات التي يتم التكفل بها في حالة حرجة فلا يشكلون سوى 4 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في المغرب وذلك بتسجيل121 حالة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 2658 حالة ووفاتين و33 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد إلى 314 حالة بنسبة 11.7 في المائة.