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إصابة طفل بجروح حرجة دهسا في كسيفة النقب

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بجروح حرجة في الرّأس من جرّاء تعرضه لحادث دهس، نقل على إثره إلى عيادة محلية في بلدة كسيفة في منطقة النقب جنوبي البلاد.

ووصلت الطواقم الطبية لـ"مادا" إلى القرية كسيفة وتم نقل الطفل إلى مستشفى سوروكا في الجنوب، ووصفت حالته بالحرجة.

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