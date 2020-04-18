مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مزارعين فلسطينيين في يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوبي الخليل، فؤاد العمور، بأن المستوطنين وفي حماية جيش الاحتلال، اعتدوا على الناشط في لجنة الحماية والصمود، باسل العدرة بالضرب، واستولى المستوطنون على كاميرة العدرة التي وثق من خلالها اعتداء المستوطنين لأراض المزارعين.
وأغلقت قوات الاحتلال خربة الخروبا وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وطردت المزارعين منها، مشيرًا إلى لجان الطوارئ التابعة لمجلس قروي التوانة، عقمت المكان الذي تواجد فيه المستوطنون، بعد مغادرتهم.
وأضاف العمور أن المستوطنين هاجموا خربة مغاير العبيد بمسافر يطا، واعتدوا على المواطن شحادة سلامة بالضرب المبرح، كما سرقوا حمارا من الخربة.
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