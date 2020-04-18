السبت المقبل: بدء عودة التعليم الخاص في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مساء اليوم السبت، عن عودة مؤسسات التعليم الخاص في المجتمع العربي، إلى العمل بدء من يوم السبت 25 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية وفي ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة التعليم الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، "برنامج إعادة طلاب التعليم الخاص للدّراسة بناء على تعليمات وزارة الصّحة"، مشيرة إلى أن ذلك تم "مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على سلامة الطلاب".

وأشار البيان إلى أن "السّلطات المحليّة والمؤسّسات التّعليميّة ستستعدّ خلال اليومين القريبين لعودة طلاب التعليم الخاصّة"، وأن "عودة الطالب إلى مقاعد الدّراسة تكون متعلّقة برغبة الأهل وموافقتهم". ولفتت أن ذلك يشمل لطلاب التعليم الخاص الذين يتعلّمون في مدارس تربية خاصّة أو مدارس حكومية.

وأوضح البيان أن "الدّراسة تكون لكل طالب حسب برنامج خاص به في أيّام تحدّد مسبقا ووفق طريقة تعلّم على ورديّات وأفواج لغاية 3 أيّام في الأسبوع بالتّنسيق مع الأهل".

وأضافت أن "التعلّم يكون بمجموعات صغيرة من طالبين إلى ثلاثة في صف تعليمي بمرافقة معلّمَين اثنين فقط وبشكل ثابث"، أن "مدّة كل لقاء من ساعتين حتى ثلاث ساعات".

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وشدد البيان على أنه "سيتم بناء برنامج للطالب للتعلّم عن بعد"، وستلتزم المؤسسات التعليمية بتنظيم برنامج استراحات لكل صف في وقت ومكان مختلفين. ولن تكون استراحة مشتركة لكل الطلاب.

وكما شدد على أن "التّحرّك في المساحات التّعليميّة المشتركة تكون وفقا لتعليمات وزارة الصّحّة مع الالتزام بوضع كمّامة التي تصمّم وفق احتياجات كل فئة آخذين بالاعتبار المحافظة على مسافة بين الأشخاص، مع التّشديد على المحافظة على النّظافة الشّخصيّة".

وأوضحت الوزارة على أن طلاب التعليم الخاص سيتعلمون في مدارسهم الثّابتة، في حين تقرر السلطات المحلية أماكن تعليم "الطلاب في صفوف التعليم الخاص في المدارس العاديّة وطلاب الدّمج في رياض الأطفال، حسب مكان سكناهم".

وأوضح البيان أن "الطلاب المرضى المتواجدين في بيوتهم والذين يستحقّون خدمات تربية خاصّة بواسطة برنامج "مراحل"، تقدم لهم خدمات عن طريق التّعلّم عن بعد أو البيت حسب الظروف".