فرنسا تسجل 642 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18 أبريل 2020

سجلت فرنسا 642 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19323 حالة، مما يجعلها صاحبة رابع أعلى حصيلة في العالم، لكن عدد الأشخاص في المستشفيات انخفض لليوم الرابع على التوالي.



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وقالت هيئة الصحة العامة في البلاد في بيان إن إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم العاشر على التوالي ليصل إلى 5833، وهو أقل عدد منذ 31 مارس آذار.

وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس آذار في إطار جهود لاحتواء المرض.