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شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت تستمر بالتأثر بالمنخفض الجوي خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
تستمر مناطق ساحل حضرموت بالتأثر بالمنخفض الجوي، الذي صاحبته أمطار غزيرة يوم الإثنين الماضي 13 إبريل/نيسان الجاري، خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
وقالت مصادر إن الحالة الجوية في مناطق ساحل المحافظة، تبدو غير مستقرة؛ من خلال السحب الركامية البارزة منذ عصر الأحد الماضي.
وأوضحت، أن المنخفض الجوي، يتعمق تدريجياً ويتزامن مع زيادة الرطوبة النسبية، مما يؤدي إلى تكاثر السحب، ويتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة في مناطق الساحل يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً.
وقال الراصد الجوي، أحمد علي في وقت سابق: إن "اليمن بشكل عام، يدخل تحت تأثير الضغط المنخفض في حالة من عدم الاستقرار ابتداء من الأحد".
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