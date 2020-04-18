شكرا لقرائتكم خبر عن فتح يوجه السلطات المحلية بإتخاذ الاجراءات اللازمة تحسباً للمنخفض المداري والامطار الغريزة والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 وجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة اليمني عبدالرقيب فتح ، اليوم، السلطات المحلية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ، تحسباً لاي طارئ ناتج عن امتداد المنخفض المداري والامطار الغريزة التي من المتوقع ان تشهدها عدد من المحافظات خلال الايام القادمة وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements واهاب فتح بالسلطات المحلية بتوعية وتحذير المواطنين من الاقتراب من مجاري الاودية والمنحدرات الجبلية..مؤكداً حرص الحكومة على سلامة المواطنين وتلافي أي اضرار ناتجه عن امتداد تاثيرات المنخفض المداري.

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