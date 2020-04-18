- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يدعم ألعاب الهواتف في الصين بـ7.1 مليار دولار والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
حققت سوق ألعاب الهواتف المحمولة في الصين إيرادات تجاوزت 50 مليار يوان (حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 40% على أساس سنوي.
وجاء النمو القوي على الرغم من انخفاض العرض للألعاب الجديدة والإقبال الكبير على وسائل الترفيه الأخرى على شبكة الإنترنت بما فيها مقاطع الفيديو القصيرة، ما يشير إلى طلب قوي من المستخدمين وإمكانات كبيرة في السوق. بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وفي ظل الحجر المنزلي نتيجة انتشار فيروس كورونا، تُعد ألعاب الهواتف المحمولة من بين المستفيدين القلائل من هذه الأزمة العالمية، حيث شهدت الملايين من التحميلات والمستخدمين النشطين مع ازدهار اقتصاد "البقاء في المنزل" في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات سابقة أن إيرادات المبيعات في سوق ألعاب الهواتف المحمولة في الصين بلغت 151.37 مليار يوان في عام 2019، بزيادة بنسبة 13% على أساس سنوي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يدعم ألعاب الهواتف في الصين بـ7.1 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.