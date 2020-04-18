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شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تلغي مراسم احتفالات عيدها الـ 94 خشية كورونا والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
قررت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إلغاء مراسم يوم ذكرى ميلادها بعد ثلاثة أيام، في ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت متحدثة باسم قصر باكنجهام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من غير الملائم إجراء التحية العسكرية في هذه الظروف للاحتفالا بعيد ميلاد الملكة التي ستكمل عامها الرابع والتسعين يوم الثلاثاء المقبل.
كانت الملكة ألغت استعراض القوات المسلحة التقليدي المعروف باسم "تروبينج ذا كالر" بالفعل.
وعادة ما يتم تنظيمه في الهواء الطلق في يونيو/حزيران، حيث يمكن أن يكون الطقس أفضل مقارنة بشهر ابريل/نيسان، المعروف بهطول الأمطار فيه.
وانتقلت الملكة وزوجها الأمير فيليب ( 98 عاما) منتصف مارس/آذار الماضي إلى قصر ويندسور، حيث أن الزوجين معرضان بدرجة عالية للإصابة بالفيروس بالنظر إلى تقدمهما في العمر.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، تسجيل 114 ألفا و 217 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.
وذكرت الوزارة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه تم تسجيل 15464 حالة وفاة لمصابين أدخلوا المستشفيات، بعد تسجيل 888 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضي.
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