كورونا يدخل البهجة على الزوجات الصوماليات لهذا السبب

السبت 18 أبريل 2020

يبدو أن الإجراءات الطارئة في مواجهة جائحة فيروس كورونا أدخلت السعادة إلى قلوب الكثير من النساء الصوماليات في ذلك البلد الإفريقي الفقير.



فقبل انتشار فيروس كورونا، كانت منى نور فرح تكره زوجها، الذي اعتاد العودة إلى منزله بالعاصمة الصومالية مقديشو عند الساعة الثالثة فجرا بجيوب فارغة بعد أن يهدر ماله على أوراق القات المخدرة.

ولكن، وبعد أن حظرت الحكومة الرحلات الجوية الدولية -بما في ذلك تلك التي تستورد القات من كينيا- فإن الكثير من الرجال مثل زوج فرح قد جرى حرمانهم من تعاطي تلك النبتة.

وفي هذا الصدد تقول فرح لوكالة "رويترز": "بعد حرمانه من القات، أضحى زوجي يعود كل يوم إلى المنزل ومعه المال والكثير من الخضروات واللحوم وفاكهة المانجا"، قبل أن تضيف: "أنا أحبه الآن.. الحياة أضحت جميلة وزاهية".

أما عبد الله أحمد زوج فرح، فيقول ضاحكا: "تقول النساء إن الرجل الذي يمضغ القات له زوجة أخرى تسمى القات.. وهذا صحيح."

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واللافت أن الكثير من النسوة بتن يحلمن باستمرار الإجراءات الطارئة وحظر الرحلات، حتى الطفلة سمية نور فرح البالغة من العمر 9 أعوام، أعربت عن سعادتها، قائلة: "نحصل الآن على اللحم والطعام والمال. شكرا لك، فيروس كورونا!".

ولكنها أضافت، وهي تخاطب الفيروس: "لكن لا تقتلنا من فضلك".

محمد نور، والد فرح، توقف ايضا عن مضغ القات بعد 20 عاما، وعوضا عن ذلك صار يقضي وقتًا طويلا في البيت وسط دهشة عارمة بين أفراد أسرته.

وقال نور بفخر: "أنا الآن أساعد زوجتي في الطبخ.. لم يسبق لي أبدًا أن عاونتها في الأعمال المنزلية".

تجدر الإشارة إلى أن الحظر الجوي حرم المزارعين في كينيا من مبيعات تقدر بقيمة 250 ألف دولار يوميا جراء تصدير القات إلى الصومال.