الجيش الليبي يطيح بـ"مسيرة" تركية جنوب طرابلس

السبت 18 أبريل 2020

أعلنت قوة الاحتياط بقيادة الجيش الليبي، السبت، إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت مهاجمة مواقع قوة الاحتياط جنوب العاصمة طرابلس.



و قال أبوبكر أدويهش، مسؤول إعلام قوة الاحتياط بالجيش الليبي، إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اصطياد طائرة مسيرة نوع "بيرقدار" في محور الهيرة.

و أضاف دويهش، أن قوة الاحتياط ألحقت بالمليشيات التركية خسائر فادحة في الأرواح و العتاد عندما استهدفت تجمع للمرتزقة بمحور الهيرة .. وفق “العين“.

و قال علي السعيدي عضو مجلس النواب عن مدينة الشاطئ إن الجيش الليبي صد أكثر من هجوم علي مختلف محاور القتال صباح اليوم السبت، كما أفشل هجمات كانت تستهدف المدنيين ومنازلهم.

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و أضاف أن المستشارين الأتراك أداروا المعارك في محاور الرواجح و الزطارنة بشكل خاطئ.

و أكد السعيدي أن:" جميع الجرائم التي ارتكبتها مليشيات السراج حاضرة في ذهن الليبين، ولن يقبلوا الاحتلال التركي مهما حدث".

وفي وقت سابق السبت قام الجيش الليبي بإفشال هجوما لمليشيات طرابلس على مدينة ترهونة غربي البلاد، بعد معارك شرسة قتل خلالها الإرهابي السوري أبو فراس الدمشقي، التابع لفرقة "الحمزات" الإرهابية.

كما ألقى القبض على 25 من عناصر المليشيات داخل مدينة ترهونة.

وتعد ترهونة أبرز المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب بالمنطقة الغربية، ومن أكثر المدن سكانا، وتحتوي على عدد كبير من الكتائب والمعسكرات أهمها اللواء التاسع، ولواء الحسوم وهما متمرسان على الاشتباكات منذ عام 2014