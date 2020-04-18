مدينة الطب تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا

وذكرت المدينة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا تشافيت من فيروس كورونا".

وأضافت أن "مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي وصل إلى (٤٨) حالة"، مبينة أن "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر".

