مدينة الطب تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا

أعلنت مدينة الطب، السبت، عن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المدينة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا تشافيت من فيروس كورونا".
وأضافت أن "مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي وصل إلى (٤٨) حالة"، مبينة أن "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر".
وأضافت أن "مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي وصل إلى (٤٨) حالة"، مبينة أن "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر".
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