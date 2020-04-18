خلال يوم واحد.. مصر تسجّل رقماً قياسياً في الوفيات والإصابات

سجلت مصر رقماً قياسيا جديدا في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بـ 188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية ان "حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا وصلت إلى 701، وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد خروج 55 من المصابين، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".
ونقلت الوزارة عن المتحدث الرسمي باسمها خالد مجاهد قوله، إن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافياً".
ونقلت الوزارة عن المتحدث الرسمي باسمها خالد مجاهد قوله، إن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافياً".
وأضاف مجاهد أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة".
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