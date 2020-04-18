فرنسا.. عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 19323

أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323 اليوم السبت. وقال جيروم سالومون إن السلطات في البلاد سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ761 حالة يوم الجمعة. وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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