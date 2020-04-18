محافظ كربلاء: حظر التجوال مستمر لغاية الاول من رمضان

أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، أن حظر التجوال في المحافظة مستمر لغاية الاول من شهر رمضان.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حظر التجوال في محافظة كربلاء المقدسة مستمر لغاية الأول من شهر رمضان".
وأضاف أن "استمرار الحظر او الغاءه سيحدد وفق التقارير التي ستقدمها دائرة الصحة قبل الاول من رمضان".
وأضاف أن "استمرار الحظر او الغاءه سيحدد وفق التقارير التي ستقدمها دائرة الصحة قبل الاول من رمضان".
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