صحة كربلاء تؤكد عدم تسجيلها أية إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحافظة ، لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد".

وأضافت أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت ( 29 ) عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

