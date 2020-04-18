صحة كربلاء تؤكد عدم تسجيلها أية إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت، عن عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحافظة ، لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد".
وأضافت أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت ( 29 ) عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".
وأضافت أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت ( 29 ) عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".
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