كورونا يدعم ألعاب الهواتف في الصين بـ7.1 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حققت سوق ألعاب الهواتف المحمولة في الصين إيرادات تجاوزت 50 مليار يوان (حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 40% على أساس سنوي.



وجاء النمو القوي على الرغم من انخفاض العرض للألعاب الجديدة والإقبال الكبير على وسائل الترفيه الأخرى على شبكة الإنترنت بما فيها مقاطع الفيديو القصيرة، ما يشير إلى طلب قوي من المستخدمين وإمكانات كبيرة في السوق. بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

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وفي ظل الحجر المنزلي نتيجة انتشار فيروس كورونا، تُعد ألعاب الهواتف المحمولة من بين المستفيدين القلائل من هذه الأزمة العالمية، حيث شهدت الملايين من التحميلات والمستخدمين النشطين مع ازدهار اقتصاد "البقاء في المنزل" في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات سابقة أن إيرادات المبيعات في سوق ألعاب الهواتف المحمولة في الصين بلغت 151.37 مليار يوان في عام 2019، بزيادة بنسبة 13% على أساس سنوي.