النائب المصري"محمد أبو العنين" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تقدم النائب المصري محمد أبو العنين، عضو مجلس النواب المصري، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بمصر، بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد، إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أبناء الشعب المصري، وفى القلب منه الإخوة المسيحيين.



وتضمنت البرقية: بصادق مشاعر المحبة والسلام وعبارات التقدير والاحترام، يطيب لى أن أبعث بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أبناء الشعب المصري وفى القلب منه الإخوة المسيحيين، متمنيا أن يعيده الله علينا أعواما عديدة تتشابك أيادينا فيها وحدة وقوة فى سبيل الارتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء".

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وقال النائب المصري محمد أبو العنين أنه مما يبعث في نفوسنا مزيدا من التفاؤل أن منّ الله علينا بأيام مباركة تتحد فيها المناسبات الدينية، الإسلامية والمسيحية لتملأ بيوتنا قداسةً وبركة، وتهَبُ نفوسنا صفاءً وعظة، وتتداخل فيها مشاعرنا النقية بمزيد من البهجة والسرور، قائلا:" نؤكد أن مظاهر الاحتفال وإن غابت عنا خلال هذه الفترة، فإن الأمل يملؤنا بأن يرفع الله عنا ما نحن فيه، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ونحتفل جنبا إلى جنب كما عهدنا، بأعيادنا المجيدة ومناسباتنا السعيدة، تحت لواء الوطن الواحد، بقلوب محبة ومشاعر صادقة".

واختتم عضو مجلس النواب المصري تهنئته: "في تلك الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم، لازلنا ننشد الأمل بأن تملأ المساجد والكنائس عما قريب، ابتهالات العبادة وترانيم الأعياد بفضل حفظ الله لمصر ووعي شعبها المخلص، وكل عام و شعب مصر و المسيحيين فى كل بقاع الأرض بخير".