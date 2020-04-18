شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل 3491 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت إيطاليا، السبت، 482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 23227 حالة.



وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، السبت، تسجيل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس في إيطاليا إلى 175925 حالة.

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