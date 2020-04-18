شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 8 حالات في قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في قطر إلى 8 حالات. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 345 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 5008 حالات. وأشارت إلى تسجيل 46 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 510 حالات. وأوضحت أن 4490 إصابة تخضع للعلاج حالياً، لافتة إلى فحص 1811 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 60139.





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