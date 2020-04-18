الملكة إليزابيث تلغي خطط الاحتفال بعيد ميلادها بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

قررت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عدم الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين بأي مراسم خاصة وطلبت ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة فيروس كورونا. وتحية السلاح، التي تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد. ويحل عيد ميلاد الملكة الرابع والتسعين في 21 أبريل (نيسان) الجاري. "ليست لائقة" وقال مصدر بالعائلة المالكة إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ تدابير خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية لأنها لا تشعر أنها ستكون لائقة في ظل الظروف الحالية. وأضاف المصدر أنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً. وأكد اليوم السبت إنه لا توجد خطط بديلة للعرض. ونقل كريس شيب مراسل قناة (آي.تي.في) على تويتر عن مصدر قوله "لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا". وكان شيب أول من أعلن طلب الملكة. وكان قصر بكنجهام قد ذكر الشهر الماضي أن عرضاً للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي في يونيو (حزيران) لن يتم تنظيمه في شكله التقليدي في ضوء القيود المفروضة على التجمعات. وبلغت بريطانيا بالفعل ذروة تفشي فيروس كورونا أو اقتربت منها ولقي بالفعل ما يزيد على 14 ألف شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس، وهي خامس أعلى حصيلة من الوفيات الناجمة عن الجائحة في بلد واحد. وهناك 150 ألف حالة وفاة على مستوى العالم لها علاقة بوباء كورونا.

