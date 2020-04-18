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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تنفي إخلاء قصر العيني الفرنساوي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كمنشور بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين به. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له، أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الاصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين به. وأوضح البيان، أن المستشفى خال تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، وأن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختياره كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مُشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبي شامل لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم.
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