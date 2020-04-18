بريطانيا: وفيات كورونا ترتفع إلى 15 ألفاً و464 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم السبت ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 15 ألفا و464 حالة بعد تسجيل 888 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة. وبحسب وزارة الصحة االبريطانية، خضع 357 ألفا و23 شخصا حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش اليوم لاختبارات فيروس كورونا جاءت نتيجة 114 الفا و217 منهم إيجابية. وكان وزير الخارجية دومينيك راب الذي يقوم بعمل رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى حاليا من كوفيد-19 قد أعلن الخميس الماضي تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي في البلاد 3 أسابيع على الأقل -حتى السابع من مايو (آيار) المقبل-بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.





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