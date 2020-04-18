زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في قطر: يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

أعلنت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، ابن عم حاكم قطر الأمير تميم، أن الوضع الصحي لزوجها المعتقل في قطر خطير، مؤكدة أنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت في بيان لها إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه.



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كما أكدت أن السلطات في قطر لم توجه أي اتهامات للشيخ طلال آل ثاني المعتقل منذ 7 سنوات، كما أنها رفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة عادلة. وناشدت في بيان مفوضية حقوق الإنسان الأممية التدخل، والجهات الدولية كافة الضغط على قطر من أجل إجراء محاكمة عادلة للشيخ طلال آل ثاني. وكانت أسماء طالبت في فيراير (شباط) الماضي من الأمم المتحدة الضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفة إياها بالتعذيب، مؤكدة في حينه إن الدوحة ترفض بتعنت تواصلها مع زوجها إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر.

كما أكدت أن هناك الكثير من المسجونين في قطر ممن تم القبض عليهم بطرق غير قانونية، معتبرة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب. يذكر أن قطر كانت حكمت على الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، بحسب وصف زوجته، واعتقلته إثر خداعه واستدراجه للعودة إلى الدوحة بدعوى تسليمه ميراث والده.