السعودية: 1132‎ إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1132 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وهو ارتفاع حاد وغير مسبوق في البلاد بالنسبة لحصيلة يومية. وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم بالرياض، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي إلى أن 21% من الحالات الجديدة المسجلة اليوم هي لسعوديين، و79% لغير سعوديين. وأوضح أن طرق كشف هذه الحالات تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، إذ تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات (201 حالة) هي بسبب المخالطة المجتمعية. وأضاف المتحدث أن "عدد الحالات الإجمالي بلغ حتى الآن 8274، من بينها 6853 حالة نشطة لاتزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، وبلغ عدد الوفيات 94 حالة، كما وصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 1329 حالة". وكانت الحصيلة اليومية في السعودية تبقى في حدود 200 الى 300 حالة، لكنها سجلت أمس 762 حالة، و518 حالة قبل أمس.

