وفاة سعد القذافي داخل أحد سجون طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، وفاة اللواء سعد مسعود آمر الحراسة الشخصية للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في سجنه عقب 9 أعوام مكث فيها داخل السجون. وبحسب قناة "ليبيا 24"، توفي اليوم السبت سعد القذافي في سجنه رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير (شباط) الماضي. وكان اللواء سعد مسعود القذافي قد حصل في مايو 2017 على حكم بالبراءة مما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس 2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير (شباط) الماضي. وتقلد اللواء سعد مسعود القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، آمر سرية الحراسة الخاصة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود بالجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وقد تقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.

