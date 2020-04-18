ألمانيا: الجيش يجهز آلاف الجنود لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

جهز الجيش الألماني أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة كورونا. ووصل عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 139 ألف و900 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 4249 حالة. وجاء في ورقة مُقَدَّمَة لقيادة وزارة الدفاع، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة. وخلال الأيام الماضية، خصص الجيش 820 سريراً في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى كوفيد19-، منها 48 سريرا مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة مئة سرير خال. وأضافت الورقة أن من المتوقع إجراء اختبار ضغوط في غضون مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً، لمستشفيات مدنية ومؤسسات تابعة لخدمة الإسعاف في حال تخفيف القيود المفروضة على المخالطات في الحياة العامة. وكان المدنيون يشكلون بالفعل قبل الأزمة نحو 80% من المرضى الذين يعالجون في مستشفيات الجيش الألماني. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا بين أفراد الجيش الألماني ما لا يقل عن 314 حالة حتى الآن، تعافى منهم نحو 200 شخص فيما وصل عدد المرضى حاليا إلى 116 شخصا. ومن جانبها، قالت مسؤولة شؤون الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر، ماري-اجنيس شتاك-تسيمرمان، إن "الجيش جهز طاقات كبيرة لعلاج أكبر عدد ممكن من أصحاب الحالات الحرجة من مرضى كورونا في وقت واحد، وذلك نظرا لحالة عدم اليقين التي تكتنف انتشار الفيروس، وهذا خبر جيد، أما الخبر الأحسن فإن الاحتياج (إلى هذه المساعدة) في الوقت الراهن ليس كبيرا كما كان يُخْشَى". ووصل عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 139 ألف و900 حالة بحلول بعد ظهر اليوم، مقارنة بأكثر من 136 ألف و900 حالة في نفس التوقيت أمس الجمعة. ووصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 4249 حالة مقارنة بـ4020 حالة في نفس التوقيت أمس، وذلك وفقًا لتحليل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استناداً إلى أحدث الأرقام التي أبلغت بها الولايات الألمانية. ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، فقد تعافى نحو 85 ألف و400 شخص من مرض كورونا، ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكبر من العدد المعلن في ألمانيا كما في دول أخرى. وسجلت ولاية بافاريا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بما يزيد على 37 ألف و200 حالة، ووفيات بـ1226 حالة على الأقل، تلتها ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 29 ألف و100 حالة إصابة ووفيات بـ862 حالة على الأقل، ثم بادن فورتمبرج بأكثر من 27 ألف و300 حالة ووفيات بـ922 حالة على الأقل. وفيما يتعلق بمعدل الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان، حافظت بافاريا على أكبر معدل بـ9ر284 حالة لكل مئة ألف نسمة، فيما بلغ متوسط هذا المعدل في عموم ألمانيا 3ر168 حالة. غير أن معدل إجراء اختبارات الكشف عن المرض بالنسبة لعدد السكان، يختلف من ولاية إلى أخرى.

