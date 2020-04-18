الجزائر: تمديد الحجر الصحي حتى نهاية أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم السبت تمديد فترة الحجر الصحي المعمول بها حالياً في البلاد، حتى 29 أبريل (نيسان) الجاري. وقالت الحكومة في بيان صحافي: "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، بادر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، بتجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له، لفترة إضافية مدتها عشرة (10) أيام، إلى غاية يوم 29 أبريل (نيسان)2020". وطالبت الحكومة بحسب البيان: "بضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجرالصحي والتدابير الـمتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة التي تبقى في ظل الوضع الراهن الـموانع الوقائية الوحيدة الكفيلة بوقف انتشار وباء كورونا فيروس "كوفيد19". ويفرض الحجر الجزئي على العاصمة الجزائر وثمان ولايات أخرى، حيث يبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى السابعة من صباح اليوم التالي، في حين تلتزم 38 ولاية بالحجر المطبق عليها والذي يبدأ من السابعة مساءً حتى السابعة من صباح اليوم الذي يليه. وقد فرضت الحكومة الجزائرية حجرا كليا على ولاية البليدة التي تبعد نحو 50 كلم عن العاصمة، بالحجر الكلي وفق التعليمات، بالنظر لكونها البؤرة الأولى في البلاد لتفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الجمعة عن تسجيل 16 حالة وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 364، في حين وصل مجموع الإصابات إلى 2418 حالة موزعة عبر 47 ولاية.

