بومبيو يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر توريد الأسلحة لإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران. وقال بومبيو في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بعد 6 أشهر من اليوم". وأضاف: "يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يمدد هذا الحظر قبل أن يتفاقم العنف في إيران ويبدؤون (الإيرانيون) سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط .. الوقت يمضي بسرعة "، حسبما نقلت اليوم وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

