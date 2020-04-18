سفينة إنقاذ إسبانية ترسو قبالة صقلية بحثاً عن ميناء لإنزال مهاجرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

ترسو سفينة (آيتا ماري)، التابعة لمنظمة الإنقاذ البحري الإسباني، على قبالة شواطئ جزيرة صقلية في انتظار السماح لها بإنزال 36 مهاجراً غير شرعياً تم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط. وأوضحت المنظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها وصلت السبت لشمال غربي صقلية، بالقرب من مدينة باليرمو، وعبّرت عن قلقها إزاء وضع المهاجرين الذي وصفته بالصعب. وتوجهت السفينة نحو جزيرة صقلية بعدما رفضت السلطلت في جزيرة لامبيدوسا استقبال المهاجرين لعدم وجود قدرة على استيعابهم. واستقبلت جزيرة لامبيدوسا في الـ15 من الشهر الجاري أسرة مكونة من 3 مهاجرين تم إنقاذهم من البحر لأسباب طبية. وتنتظر السفينة حاليا السماح لها بالوصول لأي بلد أوروبي نظراً لأنها لن تتمكن من الوصول لجزيرة مالطا أو إيطاليا بسبب غلقهم للموانئ لعدم استقبال أي مهاجرين.

