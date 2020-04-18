بنك السودان المركزي يجمد حسابات مصرفية لمنسوبي نظام البشير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت، عن قراره تجميد حسابات 42 شخصاً من قيادات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، حسبما أفاد حزب المؤتمر السوداني. وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي بناء على خطابات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 2020. وقال الحزب في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجه بنك السودان المركزي، وعبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية، خطابا لكافة البنوك والمصارف بحظر وتجميد حسابات بنكية لرموز وقيادات النظام، على رأسهم مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبد الله هاشم، وعبد الباسط حمزة الحسن وآخرين". وكان قد تم الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد. ويواجه البشير عدداً من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.

