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عريقات يبحث مع الروس التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - رام الله بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، ومكافحة وباء «كورونا» المستجد. وقال عريقات في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه ناقش مع بوجدانوف خلال اتصال هاتفي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.



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