الخرطوم تدخل مرحلة الحظر الشامل لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن العاصمة الخرطوم بدأت أمس مرحلة تطبيق الإغلاق الكامل لمدة 21 يوما، تطبيقا لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان ومجلس الوزراء.

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وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم إن الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار فيروس كورونا، مشددا على أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه حتى يتحقق الهدف من القرار .

وسجل السودان أمس 30 إصابة جديدة و4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 66 حالة إصابة و10 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان أن 27 حالة كان تسجيلها في ولاية الخرطوم، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين، مضيفة أن الحالات الثلاث الأخرى من ولايتي النيل الأبيض والجزيرة.