ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في السعودية بشكل كبير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الفائتة، ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 8274 شخص.

وتوزعت في مختلف المدن، لتشهد مملكة ال سعود ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا.

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وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأشار العبد العالي إلى أنه تم اكتشاف 740 إصابة من خلال المسح النشط، مبينا أن 191 إصابة تم رصدها من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات (201) هي مخالطة اجتماعيا.

واضاف “المسح النشط أدى إلى اكتشاف 65% من حالات اليوم، وأن هذه الوسيلة تمثل إجراءا استباقيا يتيح اكتشافا أوسع”.