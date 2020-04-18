مقتل شاب في حادث سير على طريق الدبية ضهر المغارة

أفادت معلومات صحفية عن أن الشاب ع. ن. الجزائري (مواليد العام 2000- زقاق البلاط- ​بيروت​)، قتل في ​حادث سير​ مروع وقع على طريق الدبية- ضهر المغارة، بين ​سيارة​ وبيك آب. وفتح عناصر ​القوى الأمنية​ تحقيقا في الحادث.

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