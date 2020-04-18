غرفة تعقيم حديثة هبة لمركز تكريت الصحي

سلم رئيس جمعية "اتحاد شباب عكار" مفيد العبدالله، غرفة تعقيم حديثة، مقدمة هبة من شركة "الزعني ستيل" عن روح الراحل عصام الزعني، إلى مركز تكريت الصحي. وتسلمها رئيس المركز رسلان رستم، من مدير الشركة زياد الزعني، في حضور أمين الممتلكات والتجهيزات في الجمعية المهندس عمر الأحمد، مسؤول العمل الطبي في المركز الممرض المجاز سامر رستم والصيدلي ​فراس العلي​.

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